أسباب تأجيل لقاء الصادق المهدي بقادة المعارضة السودانية

2019/03/06 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد محيي الدين جبريل، مراسلنا من الخرطوم، بتأجيل لقاء زعيم حزب الأمة القومي المعارض، الصادق المهدي مع قادة المعارضة لأجل غير مسمى لإجراءات أمنية.

وأوضح مراسلنا مع الإعلامي أحمد بصيلة، أن تأجيل اللقاء تم بسبب الإجراءات الداخلية مع المعارضة، مشيرا إلى أن هناك حراك سياسي كبير بين الأطراف المختلفة من المعارضة، وذلك عقب إطلاق سراح عمر الدقير وهو حليف أساسي للصادق المهدي في قوى الحرية والتغيير.

وكان زعيم حزب الأمة القومي المعارض، في السودان الصادق المهدي، قد دعا إلى مؤتمر جماهيري اليوم الأربعاء، وذلك بمشاركة أحزاب المعارضة لبحث سبل تصعيد الاحتجاجات ضد الرئيس عمر البشير.

ويعقد البرلمان السوداني جلسة طارئة اليوم لإقرار قانون الطوارئ الذي أصدره البشير قبل نحو أسبوعين، وتأتي هذه التطورات غداة يوم من الدعوات إلى الإضراب العام والتي قوبلت باستجابة محدودة.

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