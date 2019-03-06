مجلس النجف يصوت على اعتبار مولد الإمام علي عيدا في المحافظة

2019/03/06 | 15:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد… صوت مجلس محافظة النجف الاشرف، الاربعاء، بجلسته الاعتيادية المنعقدة ،على اعتبار يوم مولد الإمام علي عيدا في المحافظة.وقال المجلس في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، ان “مجلس النجف عقد جلسته الاعتيادية برئاسة خضير نعمة الجبوري، وصوت وبالإجماع على اعتبار يوم الثالث عشر من شهر رجب ذكرى مولد امير المؤمنين(ع) ً عيدا […]

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