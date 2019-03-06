محكمة تحقيق الأنبار تصادق على اعترافات داعشي يشغل منصب ما يسمى بـ”أمني الرمادي”

2019/03/06 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..صدقت محكمة تحقيق شرق الأنبار المختصة بقضايا الإرهاب في رئاسة محكمة استئناف الانبار الاتحادية ،الأربعاء، اعترافات متهماً يشغل منصب ما يسمى بـ”أمني الرمادي” في تنظيم داعش الإرهابي.وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان، تلقى / الأنصار/ نسخة منه، ان “محكمة تحقيق شرق الأنبار صدقت اعترافات إرهابي ينتمي إلى تنظيم داعش بعد القبض […]

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