قرار قضائي بحظر سفر لاعب كرة قدم عربي والقبض عليه

2019/03/06 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدر حكم قضائي بحظر السفر برا وبحرا وجوا بحق لاعب كرة قدم عربي، مع أمر بضبطه وإحضاره.

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