مقتل 16 شخصا وإصابة 9 في هجوم مسلح على شركة خاصة شرقي أفغانستان

2019/03/06 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل 16 شخصا وأصيب 9 آخرون في هجوم نفذه مسلحون، على شركة خاصة للإنشاءات في مدينة جلال آباد، في ولاية ننغرهار شرقي أفغانستان، إضافة إلى 5 مسلحين قتلتهم القوات الأمنية.

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