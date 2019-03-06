2019/03/06 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه مجلس الشورى السعودي أربعة طلبات لهيئة السوق المالية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشورى السعودي يوجه 4 طلبات لهيئة سوق المال) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشورى السعودي يوجه 4 طلبات لهيئة سوق المال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).