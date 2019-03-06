2019/03/06 | 15:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وجه مجلس الشورى السعودي أربعة طلبات لهيئة السوق المالية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشورى السعودي يوجه 4 طلبات لهيئة سوق المال) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشورى السعودي يوجه 4 طلبات لهيئة سوق المال) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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