2019/03/06 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر: عدنان حمد رحب بفكرة العودة الى العراق و تدريب فريق القوة الجوية و هاجسه الأكبر هو وضعه القانوني ومسألة العقوبة المفروضة عليه سابقاً

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