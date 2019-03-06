الكعبي: انجاز ملعب

2019/03/06 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

شدد النائب الأول لرئيس مجلس النواب ، حسن كريم الكعبي، اليوم الاربعاء، على ضرورة استكمال مشروع ملعب مدينة الصدر الدولي خلال الفترة المحدده له.وبحسب بيان للكعبي ورد لشبكة رووداو الإعلامية، نسخة منه أكد على ضرورة انجاز كافة المشاريع الرياضية ، خاصة بعد اقرار تخصيصات مالية لها ضمن موازنة ٢٠١٩ التي ستكون كفيلة بإستكمال اجراءات تنفيذها لتكون احد اهم العوامل التي تسهم في رفع الحظر الرياضي عن المدن العراقية .وقام النائب الأول لرئيس مجلس النواب بزيارة ميدانية الى مشروع ملعب مدينة الصدر الدولي ، برفقة وزير الشباب والرياضة احمد العبيدي ، اضافة الى جولة اخرى لملعب الـ 5000 والاطلاع على سير اعمـــال التاهيل الخاصة به .ومضى الكعبي قائلا : ان عام ٢٠١٩ سيكون عام الرياضة ، بعد ان لمسنا وللاسف خلال الفترة الماضية عدم تفاعل المؤسسات الخدمية والساندة مع النشاطات والمشاريع الرياضية ، ولكن الامر اليوم مختلف ، سيما بعد التعاون الكبير من قبل الوزارات والجهات التنفيذية الاخرى ، مما سيساهم في افتتاح العديد من المشاريع الرياضية العملاقة .واكد على ضرورة انجاز ملعب مدينة الصدر خلال الوقت المحدد لما له من اثر نفسي كبير على الشباب في مدينة الصدر خاصة ، وبغداد بصورة عامة .وكما تعهد بحل كافة المشاكل التي تعيق سير عمل المشروع والتنسيق مع الجهات المعنية لانهاء مشكلة التجاوزات والخدمات المحيطة بالملعب .

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