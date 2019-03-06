لافروف: امريكا تنشر قواتها بشكل غير شرعي في منطقة التنف

2019/03/06 | 15:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / متابعة… أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الاربعاء، أن حل الأزمة في سورية يجب ان يكون وفق القرار الأممي 2254.وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي، إن “القوات الأمريكية تنتشر بشكل غير شرعي في منطقة التنف وتمنع قاطني مخيم الركبان من مغادرته”.واضاف، ان “الأولوية الآن الاستمرار في مكافحة الإرهاب والعمل على عودة المهجرين […]

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