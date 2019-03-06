البيشمركة تدعو الاطراف المناهضة لداعش الى التهيؤ لحرب جديدة

2019/03/06 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)… دعا الامين العام لوزارة البيشمركة الفريق جبار ياور يوم الاربعاء الاطراف المناهضة لتنظيم داعش الى التهيؤ لحرب جديدة معه.

وقال الفريق ياور في تصريح ادلى به للصحفيين اليوم على هامش حضوره الملتقى السادس للسليمانية ان “داعش اذا كان قد انتهى من الناحية الميدانية والعسكرية لكنه لا يزال موجودا من الناحية الفكرية”.

واضاف انه “يتعين علينا نحن الاطراف المناهضة للتنظيم خوض حرب جديدة معه وهي الحرب الفكرية وان نضع الية لها مع التحالف الدولي”.

وعن اسرى قوات البيشمركة خلال الحرب ضد داعش قال الفريق ياور ان وزارة البيشمركة بذلت جهودا للتحري على البيشمركة المفقودين او مجهولي المصير ولا نسميهم اسرى.

ونوه الى ان الوزارة قد سجلت لديها 44 عنصرا مفقودا من البيشمركة وهي مستمرة بالبحث عنهم سواء داخل العراق ام في سوريا.(النهاية)

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