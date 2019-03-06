2019/03/06 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

RT: Reuters: Shamil Zhumatov

أعلن الكرملين عن قرار ملزم بنقل الحيتان المحتجزة فيما يعرف بـ "سجن الحيتان"، إلى مركز الثدييات البحرية في أقصى شرق روسيا، إلى حين دراسة إمكانية نقلها إلى المحيط الهادئ.

وسيقوم العلماء والأطباء البيطريون بفحص الحيتان ودراسة فيما إذا كان بإمكانها التأقلم والعيش في المحيط، حتى تتم إعادتها إلى موطنها الأصلي.وبذلك تنوي السلطات الروسية وضع خطة لإعادة تأهيل الحيتان "المسجونة" بما يخولها العيش في بيئتها الطبيعية، في حين سيتم إعادة الحيتان "القاتلة" و"البيضاء" إلى المحيط، إذا تأكد العلماء أن القرار لن يعرض حياتها للخطر.وصدرت التصريحات الرسمية الأخيرة على لسان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، الذي قال: "لا يمكن اعتبار أن المشكلة قد حلت بالكامل، ولا نعدها كذلك"، وأكد بيسكوف أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أمر باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ الحيتان المئة، في 1 مارس الجاري.كما يختلف العلماء المسؤولون عن القضية، حول مدى جاهزية الحيتان الحبيسة للعودة إلى المحيط، فبعضهم يرى أنها تستطيع الحياة ويجب إطلاقها قبل قدوم الصيف، في حين ينصح آخرون بالتريث لأن 15 من تلك الحيتان ما زالت صغيرة للعيش معتمدة على نفسها في المحيط.





إقرأ المزيد

وظهرت المشكلة أول مرة للعيان عندما اكتشفت السلطات وجود "سجن للحيتان" على ساحل المحيط الهادئ، في شهر نوفمبر الماضي، حيث فتحت تحقيقا موسعا حول "السجن" والجهة المشغلة له، مركز تأهيل الثدييات البحرية.وانتشرت صور "السجن" سريعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يفترض أنه قد شكل "لأسباب تعليمية"، في حين يشكك ناشطون حقوقيون بذلك، ويرون أن الحيتان جمعت لكي يتم بيعها لمعارض أسماك وحدائق ملاهي في الصين.ومنذ اكتشاف "السجن البحري"، اختفت 4 حيتان من داخله، ليبرر المشغلون اختفاءها بأنها هربت منه إلى المحيط، في حين يشتبه علماء البيئة بنفوق تلك الحيتان المفقودة.وكان العديد من النجوم والمشاهير العالميين قد طالبوا السلطات الروسية بإطلاق سراح الحيتان، ومنهم باميلا أندرسون وليوناردو دي كابريو.المصدر: RT

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكرملين يتخذ قرارا هاما بخصوص "سجن الحيتان") نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكرملين يتخذ قرارا هاما بخصوص "سجن الحيتان") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).