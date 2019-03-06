تركيا تُثبت معدل الفائدة الأساسي قبل الانتخابات المرتقبة

2019/03/06 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: قرر البنك المركزي في تركيا إبقاء معدل الفائدة الرئيسي في البلاد كما هو دون تغيير، مع التأكيد على الإبقاء على موقف متشدد حتى حدوث تحسناً كبيراً في النظرة المستقبلية للتضخم.





وأظهر بيان السياسة النقدية الصادر عن المركزي التركي اليوم الأربعاء، أن البنك ثبت معدل الفائدة الرئيسي (الريبو لمدة أسبوع واحد) عند مستوى 24% دون تغيير.





وكرر المركزي التركي تعهده السابق بشأن الإبقاء على موقف سياسة نقدية متشدد حتى تظهر توقعات التضخم تحسناً كبيراً.





وكان معدل التضخم في تركيا تراجع خلال فبراير الماضي على أساس سنوي دون مستوى 20% للمرة الأولى في 6 أشهر.





ويأتي قرار تثبيت معدل الفائدة مع ترقب الانتخابات المحلية في تركيا والمقرر عقدها في نهاية الشهر الحالي.





وبحسب لجنة السياسة النقدية، فإن البيانات الصادرة مؤخراً تظهر أن اتجاه إعادة التوازن في الاقتصاد أصبح أكثر وضوحاً، حيث يحافظ الطلب الخارجي على قوته بينما يشير النشاط الاقتصادي إلى وتيرة متباطئة وهو ما يرجع جزئياً إلى تشديد الأوصاع المالية.





وتوقع البنك أن يحافظ الحساب الجاري على اتجاهه الآخذ في التحسن موضحاً أن التطورات في أسعار الواردات وظروف الطلب المحلي أدت إلى بعض التحسن في مؤشرات التضخم.





وتابع: لكن لا تزال المخاطر على استقرار الأسعار سائدة.





وشدد المركزي التركي على مواصلة استخدام كافة الأدوات المتاحة من أجل تحقيق هدف استقرار السعر مع الإشارة لرصد توقعات التضخم وسلوك التسعير وأثر قرارات السياسة النقدية عن كثب موضحاً أنه سيتم إتباع مزيداً من التشديد النقدي عند الضرورة.





وقال البنك إنه يجب التأكيد على أن أيّ بيانات أو معلومات جديدة قد تؤدي إلى قيام اللجنة بتعديل موقفها.





وبحلول الساعة 11:51 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجعت الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.2% لترتفع الورقة الخضراء إلى 5.3959 ليرة.





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