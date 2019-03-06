2019/03/06 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: قالت شركة "هيونداي" أنها تدرس وقف أعمال أقدم مصانعها في الصين، مع تراجع المبيعات والطاقة الفائضة الضخمة في أكبر سوق للسيارات في العالم.





وذكرت الشركة الكورية العاملة في قطاع تصنيع السيارات، عبر بيان صادر اليوم الأربعاء، أنها تدرس وقف وليس إغلاق مصنع في بكين، لكن الموعد المحدد لذلك لايزال تحت الدراسة، بحسب وكالة رويترز.





وأوضحت هيونداي أن حوالي ألفي عامل في الصين وافقوا على التقاعد التطوعي أو تم نقلهم إلى مصانع أخرى.





وكانت مبيعات شركة "هيونداي" في الصين هبطت بنسبة 23% في الربع الأخير من العام الماضي، وسط نقص في الموديلات الجاذبة، وقوة المنافسة من جانب الشركات الصينية والعالمية.





وعانى سوق السيارات العالمي بشكل عام والصيني بشكل خاص في العام الماضي حيث شهدت مبيعات السيارات الصينية-أكبر سوق للصناعة في العالم-تراجعاً للمرة الأولى منذ التسعينيات بنحو 2.8%.





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