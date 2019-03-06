الولايات المتحدة تفرض عقوبات على حركة النجباء العراقية الموالية لإيران

2019/03/06 | 15:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن- أدرجت وزارة الخارجية الأميركية حركة النجباء العراقية، وقائدها أكرم عباس الكعبي، على لائحتها للمنظمات الإرهابية العالمية.جاء ذلك في بيان نشرته

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