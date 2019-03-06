البطريرك ساكو يستقبل القائم بأعمال السفارة الامريكية ببغداد والوفد المرافق له

2019/03/06 | 15:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ بغداد استقبل مساء أمس الثلاثاء 5 اذار 2019 في مقر البطريركية بالمنصور، غبطة ابينا البطريرك الكردينال مار لويس روفائيل ساكو سعادة القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق السيد جوي هود والوفد المرافق له، منهم السيدة ستيفاني دوبيش، المستشارة الخاصة للشرق الأوسط وشمالي افريقيا، بمكتب نائب الرئيس الأمريكي، والدكتور ماثيو زائيس […]

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