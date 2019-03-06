2019/03/06 | 15:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد النائب عن كتلة صادقون النيابية حسن سالم، اليوم الأربعاء، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتخصيص (3) مليارات دولار لتطوير قاعدة عين الأسد، جاء بسبب “ضعف الموقف السياسي” للحكومة العراقية.وفي بيان حصل / الأنصار/ على نسخة منه، ذكر سالم، أن “واشنطن تحاول إعادة تجربة إنشاء مجاميع مسلحة، كي تعطي مبررا لبقاء قواتها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صادقون: ضعف الموقف السياسي للحكومة العراقية دفع ترامب للتمادي في تجاوزاته alansaar.

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