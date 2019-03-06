القوات الأمنية تدمر عددا من المضافات وتلقي القبض على مطلوبين اثنين في الانبار

2019/03/06 | 15:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..دمرت القوات الأمنية ،الأربعاء، عددا من المضافات وألقت القبض على مطلوبين اثنين في الانبار.وقال قائد شرطة الأنبار الفريق هادي رزيج، إن “الفوج التكتيكي في شرطة الأنبار نفذ واجب إنزال مظلي مع الفرقة الأولى للجيش في صحراء الرطبة بإسناد من طيران الجيش”.وأضاف رزيج، أنه تم “القبض على مطلوبين اثنين وتدمير عجلتين وعدد من […]

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