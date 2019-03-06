المنتجات النفطية تجهز المولدات بحصصها من زيت الغاز لشهر آذار

2019/03/06 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جهزت شركة توزيع المنتجات النفطية، المولدات الكهربائية بحصصها من منتوج زيت الغازفي كافة المحافظات لشهر آذار الحالي.وقال مديرعام شركة توزيع المنتجات النفطية كاظم مسير ياسين في بيان” جهزنا محافظات ( بغداد – النجف– كربلاء- البصرة- ميسان- ذي قار- المثنى – الديوانية – بابل – ديالى – واسط – كركوك) بكمية (5) لتر لكل kva […]

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