السفير الكوري من النجف: شركاتنا تواقة للاستثمار في المحافظة

2019/03/06 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل محافظ النجف لؤي الياسري ، سفير كوريا الجنوبية في العراق يانك يونك ووك ، وناقش معه ملفات الاستثمار في المحافظة .وقال السفير الكوري في تصريح بعد اللقاء: ” ان ” النجف لها أهمية من الناحية الروحية ، واستتباب الامن فيها يدفع الشركات الكورية للدخول والاستثمار في مختلف المجالات “.واشار السفير ووك، الى […]

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