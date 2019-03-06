الجنائية المركزية: الإعدام لإرهابي اشترك بتفجير في بغداد

2019/03/06 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قضت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، بالإعدام شنقا حتى الموت على إرهابي اشترك بتفجير ساحة 55 في حي جميلة بعد جلبه لسيارة مفخخة يقودها انتحاري.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “المحكمة الجنائية المركزية نظرت دعوى مدان اعترف بانه بعد الاتفاق مع متهمين اخرين قام بجلب انتحاري يدعى ابو دجانة من منطقة بوب الشام مع سيارة مفخخة نوع كيا حمل والتي تم تفجيرها في ساحة 55 بحي جميلة راح ضحيته العشرات من الشهداء”.

وأضاف، ان “الحكم بالإعدام شنقا حتى الموت بحق المدان جاء استنادا لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005”.

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