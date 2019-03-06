تنفيذ 43 مذكرة قبض بحق متهمين بقضايا مختلفة في بابل

2019/03/06 | 15:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت قيادة شرطة بابل ،الاربعاء، بأن أجهزتها الامنية نفذت خلال

الـ24ساعة الماضية (43) مذكرة اعتقال بحق متهمين بقضايا متنوعة ، في

مناطق متفرقة من المحافظة.وذكر المتحدث الاعلامي بإسم القيادة العقيد الحقوقي عادل العناوي

الحسيني ، إن "دوريات مراكز الشرطة الأمنية ومفارز قسم مكافحة

الاجرام، شنت حملة امنية شملت معظم مناطق المحافظة لتعقب وملاحقة

مطلوبين للسلطة القضائية ، كانت حصيلتها تنفيذ (43) مذكرة قبض بحق

متهمين بقضايا مختلفة تنوعت بين السرقة والتزوير والاحتيال والاعتداء

وغيرها من المواد القانونية الأخرى". واضاف الحسيني ان "عمليات القبض استندت الى معلومات استخبارية دقيقة

"، مؤكدا " نقل جميع المعتقلين الى مراكز الاحتجاز الامني لاستكمال

باقي الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

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