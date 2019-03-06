إعتقال خمسة من موظفي دوائر محافظة الانبار

2019/03/06 | 15:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الانبار: الفرات نيوز} اعتقلت قوة أمنية، خمسة من موظفي دوائر محافظة الأنبار.

وذكر مصدر أمني لوكالة {الفرات نيوز} ان "قوة من {سوات} الانبار اعتقلت خمسة موظفين بدوائر المحافظة وفق مذكرات قبض بحقهم من قبل نزاهة المحافظة".انتهىبواسطة..



حميد الفهداوي

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