لافروف وجولة تربيع الدوائر في الخليج العربي

2019/03/06 | 15:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحط وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في دولة الإمارات العربية ضمن جولة خليجية قادته إلى قطر والسعودية والكويت، بحث خلالها مجموعة واسعة

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