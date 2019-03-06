الاستخبارات الأوروبية فوتت فرصا لمنع هجمات داعش بعد معلومات من أجهزة عربية

2019/03/06 | 15:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برلين – كشفت وثائق لسلطات الأمن الألمانية أن المخابرات المغربية سبق أن قدمت لبرلين معلومات عام 2016 بشأن التونسي أنيس العمري، الذي

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