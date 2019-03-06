البرلمان يتعهد باستكمال ملعب

2019/03/06 | 15:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الاربعاء، ضرورة استكمال مشروع ملعب مدينة الصدر الدولي خلال الفترة المحدده له، فضلا عن انجاز كافة المشاريع الرياضية، خاصة بعد اقرار تخصيصات مالية لها ضمن موازنة ٢٠١٩ التي ستكون كفيلة بإستكمال اجراءات تنفيذها، لتكون احد اهم العوامل التي تسهم في رفع الحظر الرياضي عن المدن العراقية.

واضاف في بيان ورد لشفق نيوز ان "عام ٢٠١٩ سيكون عام الرياضة، بعد ان لمسنا وللاسف خلال الفترة الماضية عدم تفاعل المؤسسات الخدمية والساندة مع النشاطات والمشاريع الرياضية، ولكن الامر اليوم مختلف، سيما بعد التعاون الكبير من قبل الوزارات والجهات التنفيذية الاخرى، مما سيسهم في افتتاح العديد من المشاريع الرياضية العملاقة".

واكد الكعبي على "ضرورة انجاز ملعب مدينة الصدر خلال الوقت المحدد لما له من اثر نفسي كبير على الشباب في مدينة الصدر خاصة، وبغداد بصورة عامة"، متعهداً بـ"حل كافة المشاكل التي تعيق سير عمل المشروع والتنسيق مع الجهات المعنية لانهاء مشكلة التجاوزات والخدمات المحيطة بالملعب".

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