رواندا من رماد الحرب إلى عالم الفضاء

2019/03/06 | 15:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاهنا في منطقة البحيرات العظمى وسط أفريقيا في دولة صغيرة أنهكتها الحرب والمذابح تسمى رواندا، تقودك البوصلة إلى قصة نجاح ونموذج معجزة

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