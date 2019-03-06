2019/03/06 | 15:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني “علي شمخاني” ان تواجد القوات الأميركية في المنطقة يمثل تهديدا طويل الأمد للحكومات الديمقراطية.وقال شمخاني خلال استقباله رئيس مجلس النواب العراقي “محمد الحلبوسي” والوفد المرافق له إن “تطوير التعاون بين إيران والعراق على الأصعدة الإقليمية والاقتصادية والأمنية ، فرصة إستراتيجية لتوفير الأمن للمنطقة وتنمية البلدين.وأضاف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شمخاني: تواجد القوات الأميركية في المنطقة يمثل تهديدا طويل الأمد للحكومات الديمقراطية alansaar.

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