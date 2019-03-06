2019/03/06 | 15:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبدالمهدي يؤكد لمساعد بومبيو اهمية تطوير العلاقات بين بغداد وواشنطن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبدالمهدي يؤكد لمساعد بومبيو اهمية تطوير العلاقات بين بغداد وواشنطن) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبدالمهدي يؤكد لمساعد بومبيو اهمية تطوير العلاقات بين بغداد وواشنطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).