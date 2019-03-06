مكتب الحلبوسي يعلن أبرز محاور اللقاء مع لاريجاني بطهران

2019/03/06 | 15:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، الأربعاء، أبرز محاور اللقاء مع رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني، في طهران.

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