2019/03/06 | 15:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس من محمد الحكمت اثار قرار مجلس الوزراء الخاص بتوزيع الاراضي على المواطنين في جميع المحافظات وتمليكها لهم مجاناً، تفائلاً كبيراً لدى العراقيين، في بارقة امل بالقضاء على ازمة السكن والاحياء العشوائية المتثملة بالتجاوز، في حين اصطدم هذا التفائل بصلاحيات توزيع هذه الاراضي.وفي هذا الصدد، قال عضو مجلس محافظة البصرة، حسام المنصوري، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس البصرة: المالية والشركات النفطية “تعرقلان” خطة توزيع الاراضي على المواطنين NAS | موقع ناس الرسمي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس البصرة: المالية والشركات النفطية “تعرقلان” خطة توزيع الاراضي على المواطنين) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس البصرة: المالية والشركات النفطية “تعرقلان” خطة توزيع الاراضي على المواطنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).