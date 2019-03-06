2019/03/06 | 15:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس وضع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، شروطا وصفت بـ”الغريبة”، تتعلق بمشاركة قائد المنتخب ليونيل ميسي في المباراة الودية التي تجمعه بالمنتخب المغربي في وقت لاحق من شهر مارس الجاري.ويستضيف المنتخب المغربي نظيره الأرجنتيني وديا يوم 26 مارس بمدينة طنجة.وذكر موقع “فوكس سبورتس” أن الاتحاد الأرجنتيني طلب من لاعبي “أسود الأطلس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 5 شروط “غريبة” للاتحاد الأرجنتيني للموافقة على لعب ميسي امام المغرب NAS | موقع ناس الرسمي.

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