المفتش العام لوزارة الداخلية يعلن اعادة 6 مليار دينار الى خزينة الدولة

2019/03/06 | 15:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أصدر المفتش العام لوزارة الداخلية جمال طاهر الأسدي تقريره السنوي الذي اجمل مهام وفعاليات المفتشية لعام 2018.وبحسب بيان لمكتب المفتشية ورد لشفق نيوز جاء فيه:- بلغ مجموع الهيئات التدقيقية المنفذة من قبل مكتبنا لتدقيق أعمال وحسابات تشكيلات الوزارة (35) هيأة تدقيقية ووفق برنامج تدقيقي مسبق، و (52) لجنة و أوامر تدقيق غير مبرمجة حيث أسفرت عن الإعادة والتوصية بإعادة مبالغ لخزينة الدولة ومنع أخرى من الهدر وكما يلي: • بلغ مجمل المبالغ المعادة لخزينة الدولة (5,817,186,693 د.ع + 6320$).• بلغ مجمل المبالغ الموصى بإعادتها (31,091,478,002 د.ع).• بلغ مجمل المبالغ الممنوعة من الهدر (8,217,431,479 د.ع).- تم تدقيق مسودات العقود المبرمة من قبل الوزارة حيث بلغ مجمل العقود والمناقصات المدققة من قبل مكتبنا كرقابة استباقية (237 ) مسودة عقد.- بلغ مجموع الأنشطة التفتيشية في محافظة بغداد وباقي المحافظات (4684) نشاطاً، بين زيارة ولجنة تفتيشية ولجنة تدقيقية.- بلغ عدد الملاحظات المشخصة والخاصة بالفساد الإداري والمالي (3888) إداريا و (496) ماليا في بغداد وباقي المحافظات.- بلغت عمليات الضبط بالجرم المشهود في بغداد (76) عملية و (85) عملية ضبط في باقي المحافظات من خلال تشكيل لجان خاصة تمكنت من ضبط العديد من الفاسدين والمفسدين .- التحقيق في حالات الفساد الإداري والمالي المتعلق بالمال العام (الرشوة والاختـلاس والتزوير وغيرها) حيـث بلغ عدد القضايا التحقيقية التي تم انجازها والمصادقة عليها (591) قضية تحقيقية.- بلغ عدد القضايا التحقيقية المحالة إلى هيأة النزاهة (5) قضايا تحقيقية.- بلغ عدد القضايا التحقيقية المحالة إلى المحاكم عن طريق دوائر المتهمين (192) قضية تحقيقية.- بلغ عدد القضايا التحقيقية التي تضمنت عقوبات انضباطية (39) قضية تحقيقية.- متابعة قضايا التزوير في الشهادات الدراسية للعاملين في وزارة الداخلية ومتابعة صحة صدورها حيث تم تدقيق (22080) وثيقة دراسية ، تم كشف (1333) وثيقة دراسية منها لم يتم تأييد صحة صدورها، حيث تمت إحالتها إلى آمري الضبط الأعلى لإجراء التحقيق فيها.- تم تنفيذ (22) لجنة تقييمية بواقع (449) جولة، وفق خطة مبرمجة، وقد خرجت بعدة توصيات.- بلغ المجموع الإجمالي للشكاوى الواردة عن طريق الخط الساخن والبريد الالكتروني (2030) شكوى، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بالشكاوى الواردة كافة.- بلغ مجمل الأنشطة التفتيشية لمديرية حقوق الإنسان (1662) زيارة وكما مبين في أدناه: • تفتيش مراكز التوقيف التابعة لوزارتنا وتقديم التقارير ومتابعة الإجراءات المعنية بالتوصيات المنصوص عليها بتلك التقارير حيث بلغ مجمل تلك الزيارات (530) زيارة في بغداد والمحافظات.• بلغ عدد الزيارات للتشكيلات الإدارية (744) زيارة.• بلغ عدد الزيارات الخارجية (388) زيارة.• رصد وتشخيص حالات الانتهاك لحقوق الإنسان في الدوائر والوحدات التابعة لوزارتنا، حيث تم رصد حالة انتهاك واحدة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين فيها.- تم وضع برنامج تدريبي وتطويري للنهوض بالخبرات وتطوير المهارات في إطار دورات عامة ودورات تخصصية ومهنية وكما يلي: • بلغ عدد الدورات (222) دورة بواقع (5620) مشتركاً، كما شارك (549) مشتركاً في الدورات الخارجية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.• إقامة (24) ورشة عمل و ندوة في مختلف المجالات بواقع (812) مشتركاً.أخيراً نعاهد شعبنا بإننا سنبقى مدافعين عن حقوقهم صائنين للأمانة ثابتين على العهد الذي قطعناه على أنفسنا بأننا سنواجه الفساد والمفسدين بكل ما اوتينا من قوة حتى تحقيق النصر عليه وبناء دولة المؤسسات التي تصان فيها الحقوق ويأخذ كل ذي حق حقه.

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