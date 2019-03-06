غرير العسل ينقض على نمر حاول افتراس صغيره ويجبره على الهروب (فيديو)

2019/03/06 | 15:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يظهر حيوان غرير العسل ينقض عل نمر حاول افتراس صغيره ويجبره على الهروب.

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