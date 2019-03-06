الحلبوسي: لولا إيران ما هزمنا الإرهاب في العراق

2019/03/06 | 15:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئیس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، إن إيران دعمت بلاده في حربها ضد الإرهاب.

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