نائبة: استدعاء عبد المهدي في البرلمان سيتضمن طرح سؤال بشأن الصمت الحكومي عن الأمريكان

2019/03/06 | 15:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أكدت النائبة عن تحالف الفتح ميثاق الحامدي، الأربعاء ، أن استدعاء مجلس النواب لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي سيتضمن طرح جملة من الأسئلة أبرزها سبب الصمت الحكومي عن التواجد الأمريكية في البلاد.وقالت الحامدي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “جلسة يوم السبت المقبل التي سيحضرها عبد المهدي ستتضمن طرح أسئلة متعددة […]

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