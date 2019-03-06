الامم المتحدة تطالب النظام السعودي بالإفراج عن ناشطات محتجزات

2019/03/06 | 16:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / متابعة… طالبت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه ،الاربعاء، النظام السعودي بالإفراج عن ناشطات محتجزات تؤكد تقارير أنهن يتعرضن للتعذيب في سجونه.وقالت باشليه أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن “اضطهاد نشطاء مسالمين يتعارض بوضوح مع روح الإصلاحات الجديدة التي تقول السعودية إنها تنفذها”.وكان خبراء في مجال حقوق الإنسان […]

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