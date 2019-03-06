إخلاء جامعة بريطانية بسبب طرد مشبوه

2019/03/06 | 16:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلأعلنت إدارة جامعة "غلاسكو" البريطانية، اليوم الأربعاء، إخلاء عدد من المباني في الحرم الجامعي الرئيسي، عقب العثور على طرد مشبوه داخل غرفة بريد بالجامعة.وقالت الجامعة عبر حسابها على تويتر، "بناء على توصية شرطة اسكتلندا، تم إخلاء عدد من المباني في الحرم الجامعي الرئيسي، في إجراء احترازي، بعد العثور على طرد مشبوه في غرفة البريد الخاصة بالجامعة".وأضاف، أن "الشرطة تتعامل في الوقت الحالي مع الأمر، وسنوافيكم بأحدث التفاصيل"، دون تفاصيل أخرى.وفي تغريدة لاحقة، قالت إدارة الجامعة: "احتياطًا، أوصت الشرطة باستمرار إغلاق الجامعة حتى نهاية اليوم".وتابعت: "ونتيجة لذلك، تم إلغاء جميع الدروس في تلك المباني المخلاة لهذا اليوم".و"غلاسكو" تعتبر من أكبر جامعات اسكتلندا من حيث عدد الطلبة، ومن أعرق الجامعات في بريطانيا، وتقع بالمدينة التي تحمل اسمها.والثلاثاء، عثرت الشرطة البريطانية على 3 طرود تحتوي عبوات ناسفة، في مطاري "هيثرو" و"لندن سيتي" ومحطة "ووترلو" للسكك الحديدية، بالعاصمة لندن.

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