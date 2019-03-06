فيديو.. جامعة بغداد تعقد المؤتمر العلمي السنوي الأول بالتعاون مع جامعة الكتاب في كركوك

2019/03/06 | 16:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بمناسبة يوم المرأة العالمي ..



عقد المؤتمر العلمي السنوي الأول في

جامعة بغداد بالتعاون مع جامعة الكتاب في كركوك الهدف منه إظهار

مستوى تطور الواقع التعليمي ودور المرأة في المجتمع.

تقرير: ماهر ميرزا

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