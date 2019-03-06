بيريز يحمل 8 لاعبين فضيحة سقوط ريال مدريد

2019/03/06 | 16:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} ذكر موقع الدون بالون الإسباني أن بيريز رئيس نادي ريال مدريد يري أن هناك 8 لاعبين تسببوا في كارثة الفريق بدوري الأبطال والخسارة في المباريات السابقة.

واشار الموقع إلى أن البلجيكي كورتوا حارس مرمي الفريق يعد واحد من أبرز أسباب سقوط الريال نتيجة للاخطاء الساذجة وذلك بعدما اعتمد عليه سولاري بدلا من نافاس.واضاف الموقع، أن فاران وناتشو ثنائي الخط الدفاعي كانوا في أسوأ الحالات وهو ما يقربهم من الرحيل عن ريال مدريد في الصيف المقبل.اللاعب الثالث هو كارفخال الظهير الأيمن لريال مدريد والذي لم يقدم مردود طيب في حين استبعد سولاري في ثلاثة مباريات متتالية الظهير الشاب أودريوزولا.أما ثلاثي الوسط كروس ومودريتش وكاسيميرو حفروا قبرهم في ريال مدريد حيث لم يستطع الثلاثي السيطرة على وسط الملعب على الإطلاق والذي كان سهلاً بين أقدام لاعبي أياكس، وظهر الثلاثي بشكل سيئ سواء في عملية تسليم الكرة فكانت هناك حالة كثيرة لفقدان الكرة بسهولة لصالح الخصم.أما اللاعب الأخير جاريث بيل والذي شارك كبديل على حساب فاسكويز بعد إصابته ولكنه لم يقدم الكثير في ظل تراجع مستواه وهجوم الجماهير عليه لتراجع أدائه مع الفريق.

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