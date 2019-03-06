ضبط ممنوعات اخفيت بطريقة مبتكرة داخل صهريج في الديوانية

2019/03/06 | 16:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الديوانية:الفرات نيوز} ضبطت سيطرة امنية، اليوم الأربعاء، ممنوعات اخفيت بطريقة مبتكرة داخل صهريج في الديوانية.

وذكر مصدر امني لمراسل وكالة {الفرات نيوز} ان" سيطرة درع الجنوب في الديوانية القت القبض على شخص قادم من بغداد بإتجاه البصرة، يحمل كميات كبيرة من المشروبات الكحولية بلغت {980} كارتوناً".وأشار ان" المتهم اخفى المشروبات الكحولية داخل صهريج لنقل الأسمنت".انتهىبواسطة: احمد حسن

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