2019/03/06 | 16:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف مصدر بنادي القوة الجوية الرياضي، اليوم الاربعاء، عن عزم الادارة مفاتحة مدرب "محروم لمدى الحياة" لتولي تدريب الفريق الكروي خلفاً لباسم قاسم.

وقال المصدر لشفق نيوز ان "ادارة نادي القوة الجوية تعتزم مفاتحة عدنان حمد، المحروم لمدى الحياة من تدريب المنتخبات العراقية، لتولي تدريب فريق القوة الجوية، خلفاً للمدرب باسم قاسم".

وكانت ادارة نادي القوة الجوية الرياضي، قررت اليوم الاربعاء، فسخ عقد الجهاز الفني لفريقها الكروي، بالتراضي، بسبب تراجع نتائج الفريق في الدوري العراقي الممتاز.

يشار الى ان العراق قرر في 26 من حزيران 2008 حرمان مدرب المنتخب العراقي الاسبق عدنان حمد من التدريب في العراق مدى الحياة، لاطلاقه تصريحات سياسية ضد الحكومة والعملية السياسية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ادارة الجوية تفاتح مدرباً "محروماً لمدى الحياة" لقيادة "الصقور") نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ادارة الجوية تفاتح مدرباً "محروماً لمدى الحياة" لقيادة "الصقور") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).