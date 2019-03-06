مفتش الداخلية: إعادة قرابة 6 مليارات دينار الى خزينة الدولة

2019/03/06 | 16:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المفتش العام لوزارة الداخلية جمال طاهر الأسدي،اليوم الاربعاء، عن تمكن ملاكات المفتشية من اعادة قرابة 6 مليارات دينار الى خزينة الدولة واوصى باعادة اكثر من 31 مليار دينار خلال العام الماضي.

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