وزير التخطيط يبحث مع قائد قوات الحدود دعم وتطوير آليات العمل

2019/03/06 | 16:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير التخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي ،اليوم الاربعاء، مع قائد قوات الحدود الفريق الركن حامد عبد الله ، الصعوبات التي تواجه عمل قوات الحدود وسبل تذليلها وتطوير آليات العمل.

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