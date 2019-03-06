تقرير دولي: حقوق المرأة في “السعودية” الأسوأ عالمياً

2019/03/06 | 16:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..كشفت مجموعة البنك الدولي ،الأربعاء، عن إحراز السعودية المرتبة الأدنى في تصنيف أوضاع حقوق المرأة في عدد من الدول الأوروبية والعربية.وقالت المجموعة الدولية التي تتخذ من الولايات المتحدة الأميركية مقراً لها في تقرير، أن “السعودية حازت على أدنى معدل في تصنيفات حقوق المرأة، إذ حصلت على 25.63 نقطة من 100، لتكون بذلك الدولة […]

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