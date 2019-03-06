2019/03/06 | 16:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي،اليوم الأربعاء، عن إنهاء عقد الملاك التدريبي لفريق كرة القدم بالتراضي‌‏، والبحث عن مدرب بديل يقود الصقور خلال المرحلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوة الجوية يفسخ عقد المدرب باسم قاسم) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوة الجوية يفسخ عقد المدرب باسم قاسم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).