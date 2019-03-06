المانيا تمدد حظر تصدير الأسلحة إلى السعودية

2019/03/06 | 16:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، في بيان، اليوم الاربعاء أن "الحكومة الألمانية قررت تمديد حظر تصدير الأسلحة إلى السعودية حتى نهاية شهر آذار الحالي".وكان من المقرر

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