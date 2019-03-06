2019/03/06 | 16:45

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عادل عبد المهدي يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الامريكي

بغداد - كلمة

تلقى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي يوم الأربعاء

اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقى موقع كلمة

الإخباري نسخة منه، إنه "جرى خلال الاتصال التأكيد

على الإطار القانوني لعمل قوات التحالف الدولي ومنها القوات

الامريكية العاملة في العراق والتي تتركز مهامها على محاربة داعش

وتدريب القوات العراقية وعدم اقامة قواعد اجنبية، وذلك كله حسب

الموافقات العراقية".

وأضاف البيان "كما تم بحث آخر التطورات في محاربة داعش على الشريط

الحدودي مع الجارة سوريا وآثار ذلك على العراق واهمية تعاون الجميع

لتعويض العراق عن خسائره البشرية والمادية في حربه مع داعش وفق

قرارات الامم المتحدة والقوانين العراقية والأعراف الدولية، اضافة

الى بحث القضايا الاقتصادية وتعزيز قدرات العراق واستقلاله".

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