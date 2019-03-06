2019/03/06 | 16:45

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محافظة النجف تلغي العمل بـ "باجات الدخول إلى المدينة القديمة" وفتحها لعامة الناس

النجف -

كلمة

قرر مجلس محافظة النجف يوم الأربعاء الغاء باجات الدخول الى

المدينة القديمة وفتحها لعامة ابناء المحافظة والزائرين.

وقال عضو المجلس علي الشمري في تصريح صحفي تابعه موقع كلمة

الإخباري إن "مجلس محافظة النجف الاشرف انهى جلسته

الاعتيادية اليوم حيث ناقش عدة مواضيع المدرجة على جدول الاعمال".

واضاف ان "المجلس قرر ايضا الغاء باجات الدخول الى المدينة القديمة

استنادا الى تقارير الجهات الامنية التي تؤكد على خلو المحافظة من

التهديدات الامنية وسيطرة الاجهزة الامنية الوضع الامني بالمحافظة".

وتابع الشمري ان "المجلس أنهى القراءة الثانية لمشروع قانون قدسية

المحافظة حيث تم تبسيط عدد من فقرات مشروع القانون ثم احيل الى

اللجنة القانونية لتهيئته قانونيا لأجل عرضه للتصويت خلال جلسات

المجلس المقبلة".

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