2019/03/06 | 16:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس بحث رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الاربعاء، الاطار القانوني لعمل قوات التحالف الدولي ومنها القوات الامريكية العاملة في العراق.وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (6 اذار 2019) أن “رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي تلقى اتصالاَ هاتفياً من وزير الخارجية الامريكي مايك […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعويض العراق عن خسائره في حرب داعش ..



هذا ما بحثه عبد المهدي مع بومبيو NAS | موقع ناس الرسمي.

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