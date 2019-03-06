2019/03/06 | 16:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. علاوي: المعركة مع تنظيم داعش الإرهابي لم تحسم بعد) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: BS0B6y8gVBg
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. علاوي: المعركة مع تنظيم داعش الإرهابي لم تحسم بعد) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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